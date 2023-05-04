Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло

Теплее всего в День Победы будет в Новосибирске, Омске и Красноярске, а вот жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга ожидает холодная погода. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили прогноз на период с 6 по 9 мая с помощью технологии "Метеум", а Лайф ознакомился с их выводами.

В Москве все предстоящие майские праздники будут пасмурными. Днём 6 мая воздух прогреется лишь до +7 °С. На следующий день столбики термометров поднимутся до плюс девяти, но к вечеру покажут всего три градуса выше нуля. Самым тёплым станет 9 мая, когда в столице за окном будет +15.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в праздники застанут жители Новосибирска и Омска. Там установится по-настоящему летний зной: воздух прогреется до +27...+31 °С. В то же время погода не обрадует жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В этих городах среднесуточная температура не превысит +10 °С.

Погода на 9 Мая в городах-миллионниках: Волгоград — пасмурно, +14 °С,

Воронеж — облачно с прояснениями, +12 °С,

Екатеринбург — пасмурно, +11 °С,

Казань — облачно с прояснениями, +12 °С,

Красноярск — облачно с прояснениями, +27 °С,

Москва — облачно с прояснениями, +15 °С,

Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +12 °С,

Новосибирск — малооблачно, +29 °С,

Омск — малооблачно, +30 °С,

Пермь — облачно с прояснениями, +13 °С,

Ростов-на-Дону — небольшой дождь, +13 °С,

Самара — пасмурно, +14 °С,

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +14 °С,

Уфа — облачно с прояснениями, +16 °С,

Челябинск — пасмурно, +17 °С.