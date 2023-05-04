КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 04:00

Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло

"Яндекс.Погода": Самая тёплая погода с 6 по 9 мая будет в городах Сибири

Теплее всего в День Победы будет в Новосибирске, Омске и Красноярске, а вот жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга ожидает холодная погода. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили прогноз на период с 6 по 9 мая с помощью технологии "Метеум", а Лайф ознакомился с их выводами.

В Москве все предстоящие майские праздники будут пасмурными. Днём 6 мая воздух прогреется лишь до +7 °С. На следующий день столбики термометров поднимутся до плюс девяти, но к вечеру покажут всего три градуса выше нуля. Самым тёплым станет 9 мая, когда в столице за окном будет +15.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в праздники застанут жители Новосибирска и Омска. Там установится по-настоящему летний зной: воздух прогреется до +27...+31 °С. В то же время погода не обрадует жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В этих городах среднесуточная температура не превысит +10 °С.

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Погода на 9 Мая в городах-миллионниках:

  • Волгоград — пасмурно, +14 °С,
  • Воронеж — облачно с прояснениями, +12 °С,
  • Екатеринбург — пасмурно, +11 °С,
  • Казань — облачно с прояснениями, +12 °С,
  • Красноярск — облачно с прояснениями, +27 °С,
  • Москва — облачно с прояснениями, +15 °С,
  • Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +12 °С,
  • Новосибирск — малооблачно, +29 °С,
  • Омск — малооблачно, +30 °С,
  • Пермь — облачно с прояснениями, +13 °С,
  • Ростов-на-Дону — небольшой дождь, +13 °С,
  • Самара — пасмурно, +14 °С,
  • Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +14 °С,
  • Уфа — облачно с прояснениями, +16 °С,
  • Челябинск — пасмурно, +17 °С.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам заморозки перед Днём Победы. По её словам, ночью 7 и 8 мая ожидается от минус двух до трёх градусов выше нуля, а днём — шесть – одиннадцать выше нуля с сохранением ветра.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ольга Платонова
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