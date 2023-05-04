Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло
"Яндекс.Погода": Самая тёплая погода с 6 по 9 мая будет в городах Сибири
Теплее всего в День Победы будет в Новосибирске, Омске и Красноярске, а вот жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга ожидает холодная погода. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили прогноз на период с 6 по 9 мая с помощью технологии "Метеум", а Лайф ознакомился с их выводами.
В Москве все предстоящие майские праздники будут пасмурными. Днём 6 мая воздух прогреется лишь до +7 °С. На следующий день столбики термометров поднимутся до плюс девяти, но к вечеру покажут всего три градуса выше нуля. Самым тёплым станет 9 мая, когда в столице за окном будет +15.
Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в праздники застанут жители Новосибирска и Омска. Там установится по-настоящему летний зной: воздух прогреется до +27...+31 °С. В то же время погода не обрадует жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В этих городах среднесуточная температура не превысит +10 °С.
Погода на 9 Мая в городах-миллионниках:
- Волгоград — пасмурно, +14 °С,
- Воронеж — облачно с прояснениями, +12 °С,
- Екатеринбург — пасмурно, +11 °С,
- Казань — облачно с прояснениями, +12 °С,
- Красноярск — облачно с прояснениями, +27 °С,
- Москва — облачно с прояснениями, +15 °С,
- Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +12 °С,
- Новосибирск — малооблачно, +29 °С,
- Омск — малооблачно, +30 °С,
- Пермь — облачно с прояснениями, +13 °С,
- Ростов-на-Дону — небольшой дождь, +13 °С,
- Самара — пасмурно, +14 °С,
- Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +14 °С,
- Уфа — облачно с прояснениями, +16 °С,
- Челябинск — пасмурно, +17 °С.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам заморозки перед Днём Победы. По её словам, ночью 7 и 8 мая ожидается от минус двух до трёх градусов выше нуля, а днём — шесть – одиннадцать выше нуля с сохранением ветра.
ТАСС / Кирилл Кухмарь