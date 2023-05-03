"Лучший мотиватор": Россияне признались, что работают эффективнее в солнечную погоду

Погодные изменения влияют на работоспособность 37% россиян: в солнечную погоду люди трудятся охотнее, чем в пасмурную. При этом в числе граждан с высоким заработком мало тех, кто проявляет более высокую эффективность при солнечной погоде. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос показал, что 48% респондентов никак не связывают собственную мотивацию с погодой за окном. В сегменте россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей, метеочувствительными называют себя 45%, а среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей, — 36%. При этом 37% опрошенных признались, что работают лучше, когда за окном ясно. А 22%, напротив, показывают результативность в плохую погоду.

Не смогли оценить влияние погоды на работоспособность 40% россиян. Кроме того, о повышенной энергии во время циклона сообщили 28% зарабатывающих менее 30 тысяч рублей.