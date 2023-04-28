Опрос: 73% россиян верят в НЛО и пришельцев

81% респондентов считают, что жизнь в космосе есть не только на Земле, но и где-то ещё. Столько же человек даже будут рады, если учёные наконец найдут неоспоримые доказательства существования внеземной жизни. При этом 7% уверены, что жизнь есть только на нашей планете. Говоря о жизни на Марсе, эту теорию поддержали 19% россиян. Каждый третий (29%) выразил сомнения, а больше половины твёрдо заявили, что там ничего нет.