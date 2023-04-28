Опрос: 73% россиян верят в НЛО и пришельцев
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Большинство россиян (73%) верят в существование инопланетян и внеземных технологий. При этом каждый четвёртый опрошенный (27%) на вопрос ответил отрицательно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого проектом Hi-Tech Mail.ru среди читателей.
81% респондентов считают, что жизнь в космосе есть не только на Земле, но и где-то ещё. Столько же человек даже будут рады, если учёные наконец найдут неоспоримые доказательства существования внеземной жизни. При этом 7% уверены, что жизнь есть только на нашей планете. Говоря о жизни на Марсе, эту теорию поддержали 19% россиян. Каждый третий (29%) выразил сомнения, а больше половины твёрдо заявили, что там ничего нет.
Кстати, 17% читателей заявили, что им вообще нет дела до новостей об инопланетянах и внеземных цивилизациях. 42% респондентов выразили интерес к инфоповодам, связанным с НЛО и пришельцами, а 41% опрошенных оказались в целом безразличны.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что американские военные беспилотники MQ-9 Reaper дважды зафиксировали неопознанный летающий объект (НЛО). Один был замечен в небе на Ближнем Востоке, а другой — в Южной Азии.