Опрос показал, какое время года — любимое у офисных работников

Более половины офисых работников в России (52%) говорят, что солнце повышает их продуктивность, в связи с чем им комфортнее работать весной и летом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое компания "Про бренд" провела специально для Лайфа.

При этом 12% респондентов пояснили, что ненавидят работать, когда на улице тепло и светит солнце, поэтому им приходится буквально считать часы до конца рабочего дня. Ещё четверть опрошенных (36%) заявили, что для работы им непринципиально, какое время года за окном. Исследование проводилось среди офисных сотрудников из 23 крупных городов нашей страны.

"Заметил, что знакомые бизнесмены часто жалуются на лень и непродуктивность сотрудников в тёплое время года. Так и родилась идея исследования. <...> На самом деле лето — это прекрасное время для работы. Световой день длиннее, а значит, энергии больше, настроение лучше. Эту гипотезу подтвердил наш опрос. Просто руководителям нужно уметь выстраивать работу в тёплое время и повышать мотивацию сотрудников. Самый простой путь — внести разнообразие. Например, угостить сотрудников мороженым или устроить тимбилдинг на природе", — отметил кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "Про бренд" Алексей Гвинтовкин.