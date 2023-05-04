Трудолюбие и отвага: Лайф выяснил, сколько россиян будут работать в майские праздники

В майские праздники больше половины россиян предпочли продолжить работу и не отвлекаться на отдых. В распоряжении Лайфа оказалось исследование онлайн-сервиса "Профи", в котором приняли участие 16 тысяч человек.

Так, 68% респондентов признались, что постоянно работают по выходным и праздникам, и только около 3% могут позволить себе постоянно отдыхать в нерабочие дни. В этом году в майские праздники 33% специалистов собрались отдохнуть, а остальные 67% отметили, что всегда работают в длинные майские выходные и не хотят нарушать такой график.

Аналитики сервиса также выяснили, что мотивирует россиян работать в праздничные даты. Более 57% опрошенных ответили, что "не могут отказать клиентам, если им нужны услуги в выходные". А 46% респондентов работают по выходным ради дополнительного дохода. При этом 60,4% участников опроса не видят особой разницы, в какой день выходить на работу — в будни или выходной. Ещё 33,6% заявили, что им "не нужно много выходных дней".

В этом году более 60% опрошенных остались работать в длинные майские выходные, и только 6,6% будут отдыхать все дни. Интересно, что многие не стали жаловаться на свой график — 61,1%, только 5,8% опрошенных готовы потерять доход и не работать, но отдохнуть на всю катушку.