КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 09:02

Трудолюбие и отвага: Лайф выяснил, сколько россиян будут работать в майские праздники

Лайф узнал, что 67% россиян остались работать на все майские праздники

В майские праздники больше половины россиян предпочли продолжить работу и не отвлекаться на отдых. В распоряжении Лайфа оказалось исследование онлайн-сервиса "Профи", в котором приняли участие 16 тысяч человек.

Так, 68% респондентов признались, что постоянно работают по выходным и праздникам, и только около 3% могут позволить себе постоянно отдыхать в нерабочие дни. В этом году в майские праздники 33% специалистов собрались отдохнуть, а остальные 67% отметили, что всегда работают в длинные майские выходные и не хотят нарушать такой график.

Аналитики сервиса также выяснили, что мотивирует россиян работать в праздничные даты. Более 57% опрошенных ответили, что "не могут отказать клиентам, если им нужны услуги в выходные". А 46% респондентов работают по выходным ради дополнительного дохода. При этом 60,4% участников опроса не видят особой разницы, в какой день выходить на работу — в будни или выходной. Ещё 33,6% заявили, что им "не нужно много выходных дней".

В этом году более 60% опрошенных остались работать в длинные майские выходные, и только 6,6% будут отдыхать все дни. Интересно, что многие не стали жаловаться на свой график — 61,1%, только 5,8% опрошенных готовы потерять доход и не работать, но отдохнуть на всю катушку.

Стало известно, куда россияне купили самый дорогой билет на майские праздники

Стало известно, куда россияне купили самый дорогой билет на майские праздники

Ранее Лайф писал, что праздничные дни в мае никак не скажутся на размере зарплаты, но могут отразиться на авансе, который окажется чуть меньше.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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