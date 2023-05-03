Юрист объяснил, как отразятся на зарплате майские праздники

Праздничные дни в мае никак не скажутся на размере зарплаты, но могут отразиться на авансе, который окажется чуть меньше. Об этом рассказал РИА "Новости" директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, всё же будет меньше, чем обычно", — пояснил он.

В первой половине мая в текущем году насчитывается только восемь рабочих дней, напомнил эксперт. Поэтому аванс будет ниже, но это будет компенсировано выплатами в конце месяца, которые окажутся выше привычных, подчеркнул Южалин.