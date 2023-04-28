После майских праздников сотрудникам сделают нетипичные выплаты: Что нового ждёт работников После 1 мая зарплата сотрудников многих компаний изменится. Это произойдёт за счёт майских праздников. Изменятся также сумма аванса и график выплаты зарплаты. Что нового ждёт работников в этом году? 27 апреля, 23:40 Работу на майских праздниках оплатят по особым правилам. © Shutterstock

В текущем году аванс за май будут перечислять по-новому. Связано это с тем, что изменились правила выплаты зарплаты. С Нового года поменялся процесс уплаты НДФЛ. Теперь работодатель должен удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. Раньше удержание происходило только раз в месяц. В расчёт принималась общая сумма, полученная сотрудником.

Касаются новые правила прежде всего бухгалтерии, то есть это скорее технический вопрос. Тем не менее они отразились и на рядовых работниках. Сумма аванса теперь не фиксированная, а зависит от количества рабочих дней в месяце.

Хотя в конечном счёте сумма зарплаты не изменилась. Если рабочих дней в месяце мало, то сумма аванса будет меньше. Впрочем, вторая часть зарплаты станет больше.

— Что касается оплаты работы в праздничные дни, то Трудовой кодекс РФ чётко оговаривает, кто при каких графиках и какую надбавку получает. Работа в праздничные дни оплачивается минимум в двойном размере. Поэтому, если сотрудник будет трудиться именно в праздничные дни, это надо иметь в виду. Выходные дни при графике 5/2 приравниваются к праздничным, а при работе по сменному графику нет. То есть если сотрудник трудится 2/2, то выход на работу в стандартный выходной оплачивается так же, как и обычно, — рассказал HR-директор мебельной компании Mr.Doors Кирилл Степаненко.

Есть базовые принципы, которые регулирует ТК, а есть внутренние документы компании. Они могут устанавливать и другой размер оплаты, но он ни в коем случае не должен быть меньше прописанного в Трудовом кодексе. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он привёл такой пример. Руководство компании всячески приветствует сверхурочную работу и старается мотивировать сотрудников трудиться больше. В этом случае за работу в праздничные дни могут платить не в два раза больше, а в три или четыре.

После 1 мая размер зарплаты может измениться. Фото © Shutterstock

Тут стоит учитывать, что оплата в выходные и праздничные дни производится за фактически отработанное время. Допустим, человек трудился, но неполную смену. Рабочий день составляет восемь часов, а он отработал три. В этом случае в повышенном размере оплатят только три часа.

— Кстати, есть и альтернатива. Вместо повышенных выплат сотруднику могут предоставить дополнительные выходные в рабочее время. В этом случае работу в выходные оплатят по стандартному тарифу, — добавил Петр Гусятников.

Бывает, что работодатель не вызывает сотрудника в офис, но просит поработать дистанционно. Тут важно учесть, что это такая же работа, как и выход в офис. Оплачиваться она должна по тем же тарифам, что и офисная, то есть в двойном размере.

— Хочу обратить внимание, что для получения гарантированных повышенных выплат работнику надо любой труд в выходные оформлять письменно. Должен быть соответствующий приказ, который подписывает руководитель организации. Но и работник не должен забывать о своей ответственности. Если после такого приказа не выйти на работу, то может быть оформлен прогул. В худшем случае сотрудника могут уволить, — добавил Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева