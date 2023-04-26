Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах от государства

В России многие выплаты носят заявительный характер; чтобы их получать, нужно знать свои права и собрать необходимые документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, россияне часто не подозревают, что имеют право на получение от государства каких-то выплат — обычно разового характера и зависящих от региона. В числе этих пособий — выплаты на детей.



Часть выплат положена по умолчанию, как при рождении ребёнка. Но есть и адресная поддержка, которая распространяется только на многодетные и малообеспеченные семьи. Чтобы её получить, нужно собирать информацию и соответствующие документы.

"В процессе принятия решения должен быть подтверждён статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион постоянного проживания", — пояснил агентству "Прайм" Гиринский.



При совпадении всех параметров можно рассчитывать на разовые выплаты многодетным родителям к 1 сентября или на матпомощь ко Дню матери. Также можно получить помощь на детей, которые идут в первый класс. Часть выплат требуют постоянного подтверждения статуса.

Пенсионеры также могут рассчитывать на разовые выплаты. Например, если в браке пара прожила 50 и более лет, она вправе претендовать на выплату в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Те россияне, которые выходят на пенсию и имеют на иждивении малолетних детей, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В некоторых регионах пенсионеры могут получить деньги в свой юбилей.