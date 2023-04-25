Пенсионерам рассказали, кому из них с 1 мая будут платить больше

С 1 мая этого года масштабного повышения пенсий не ожидается, но некоторых категорий граждан такая мера всё же коснётся. Кого именно — рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере семи с половиной тысяч рублей", — сказала она в интервью "Прайму".

А для пенсионеров, которые уволились в этом году, восстановят индексацию. Ещё в мае пересчитают выплаты для тех, кто в апреле подал данные для учёта нового стажа. Оба эти случая не подразумевают, что нужно будет писать дополнительное заявление.

Но бывает, что Социальному фонду нужна информация от самих граждан. Так, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тысячи рублей, если найдется готовый ухаживать за ними трудоспособный человек.

Как подчеркнула Иванова-Швец, важно интересоваться своими правами. Не исключено, что есть выплаты, которые пенсионеру положены, а он о них не знает.