Какие новшества готовит Банк России по выплатам пенсий в 2023 году Для пенсионеров и получателей соцвыплат готовят финансовый инструмент, который позволит защитить их средства от мошенников и неправомерных списаний. 13 апреля, 23:40 Центробанк сделал заявление о цифровых пенсиях. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Председатель ЦБ в ходе своего выступления в Госдуме рассказала о порядке начисления пенсий и соцпособий в цифровых рублях. Ранее руководство Центробанка, комментируя данную тему, обозначало два важных момента:

— во-первых, цифровой рубль действительно может быть использован как ещё один способ расчёта, но он ничего не отменяет и не изменяет в существующей системе выплат, хотя может её дополнить;

— во-вторых, расчёты цифровым рублём оставляют "цифровой" след. И хотя Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" подобных операций для их отслеживания, но теоретически это возможно.

Законопроект о новом виде платёжных средств уже принят в первом чтении и, по словам главы Комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолия Аксакова, есть большая вероятность, что закон будет готов уже в текущем месяце, а в мае банки начнут тестировать цифровую валюту.

Финансовые эксперты утверждают, что цифровые деньги будут интересны обычным россиянам, но их оборот может привести к финансовым потерям коммерческих банков.

Цифровые пенсии и соцвыплаты

Источник в Банке России рассказал Лайфу, что получение выплат в цифровой валюте будет возможно только по заявлению самого гражданина, которому такие выплаты положены. Однако предполагается, что интерес к подобного рода зачислениям будет увеличиваться, так как применение цифрового рубля будет выгодно экономически.

Более подробно о возможной выгоде пояснил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

— Цифровой рубль — это универсальный инструмент, очень подходящий для целевых выплат, расходование которых должно быть под контролем. Например, если зачислять детские пособия в цифровых рублях, то их можно закодировать таким образом, что получатели смогут расплатиться ими только на нужды детей, а не на что-то постороннее.

А вот адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин пояснил, что цифровой рубль может быть выгоден и пенсионерам, особенно если у них есть долги либо спор с коммунальщиками.

— Для пенсионеров ценность цифрового рубля — в возможности настроить все зачисления таким образом, чтобы выделить остаток, который в любом случае не может быть взыскан в счёт погашения долга. Несмотря на то что в РФ действует закон о защите прожиточного минимума (закон № 234-ФЗ. — Прим. Лайфа), взыскатели долгов научились его обходить, предъявляя исполнительные листы напрямую в банк должника или в Пенсионный фонд. При наличии выплат в цифровых рублях списывать всё до копейки уже не смогут.

Выбор способа выплат в отделении Социального фонда РФ. Фото © ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Кому грозят проблемы при цифровых расчётах

Во-первых, цифровые рубли будут размещаться в индивидуальных "кошельках" непосредственно в Центробанке, а не на счетах в коммерческих банках. Платежи между разными "кошельками" будут вестись бесплатно или с минимальными комиссиями, очевидно ниже, чем переводы между банками сейчас. Тут очевидны потери для банков, но плюс для обычных граждан.

Во-вторых, ЦБ сможет следить за всеми переводами цифровой валюты и при желании автоматически останавливать подозрительные трансакции, рассматривая их как мошеннические. В этом случае те, кто не имеет "серых" расчётов, окажутся в плюсе, а кто получает оплату своей работы или услуг без договора просто "на карту", те могут пострадать.

В-третьих, владелец "кошелька" может заранее прописать условия использования своих цифровых средств (окрасить), например, только на оплату продуктов, только для ипотеки и т.д. А остальную часть доходов получать привычным способом. Логично, что чем меньше рублей пройдёт через коммерческие банки, тем меньше эти учреждения заработают на комиссиях и обороте чужих денег.

— "Окрашенные" рубли могут быть очень хороши для россиян в бытовой практике, например, эти деньги можно перечислить на "кошелёк" ребёнка-школьника или родителя-пенсионера и контролировать, на что они тратятся. Удобно пользоваться цифровым рублём будет и при сделках с недвижимостью, так как условия движения средств только при регистрации сделки можно прописать при перечислении, — поясняет Владимир Ковалёв, аналитик TeleTrade.

С тем, что цифровой рубль — это выгодная система расчётов для многих категорий россиян, согласен и член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

— При использовании цифрового рубля банки больше не смогут использовать средства граждан, кредитные учреждения будут лишь предоставлять доступ к платформе Центробанка, и, по сути, это дополнительная защита как от мошенников, так и от неправомерных либо ошибочных списаний средств со счетов физлиц. При этом удешевление операций в связи с отменой банковских комиссий прежде всего должны почувствовать самые малообеспеченные россияне.

Для справки: аналитики компании "Яков и партнёры" (бывший McKinsey) подсчитали, что банки могут потерять до 250 млрд рублей за пять лет после запуска цифрового рубля, а магазины будут выигрывать по 80 млрд рублей в год.

Выбор способа расчётов: цифровой рубль, карта или наличные. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов Оформили бы вы получение пенсии или иной выплаты через цифровой рубль? 0 Да, при условии, что в любой момент смогу изменить порядок выплат. Возможно, но не ранее года, после введения цифрового рубля. Нет, я опасаюсь утечки моих персональных данных. Я доверяю только наличным.

Авторы Максим Греков