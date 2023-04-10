Вместо суда: Долги россиян будут взыскивать нотариусы Кредиторы стали широко применять новый механизм быстрого взыскания долгов. Чем это грозит россиянам. 9 апреля, 23:40 Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович

В России возросло количество взысканий долгов при помощи нотариусов, это позволяет делать предусмотренный законом специальный юридический механизм — исполнительная надпись.

По информации Федеральной нотариальной палаты, в прошлом году нотариусы совершили свыше 340 тысяч таких исполнительных надписей о взыскании, примерно половину от общего количества — удалённо (через Интернет). При этом основными взыскателями по кредитным долгам россиян были кредитные организации.

Применение исполнительной надписи позволяет кредиторам вообще не обращаться в суд. Получив отметку у нотариуса, можно сразу направлять документы судебным приставам либо, если есть информация о банке, в котором обслуживается счёт должника, — прямо в этот банк. Кредитная организация, получив документ с нотариальной отметкой, обязана перевести сумму взыскания со счёта должника кредитору.

Эксперты говорят, что развитие новой практики является плюсом для тех, кто даёт деньги в долг, а вот тем, кто привык брать кредиты и допускать длительные просрочки, теперь стоит быть настороже, ведь взыскание долга может произойти неожиданно и быстро.

Как оформляется исполнительная надпись нотариуса

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Закон устанавливает, что за исполнительной надписью к нотариусу может обратиться любой кредитор — неважно, является он юридическим лицом или нет. Достаточно предоставить договор, на основании которого возникла задолженность, расчёт суммы долга и копию уведомления, направленного должнику за 14 дней до обращения к нотариусу. В отдельных случаях могут понадобиться и другие документы, подтверждающие обоснованность претензии.

После совершения исполнительной надписи по кредиту или займу нотариус сообщает должнику о произведённом нотариальном действии. Получить такую исполнительную надпись кредитор может у любого нотариуса и даже в другом городе. А для судебных приставов и банков данное нотариальное действие приравнивается к судебному решению. То есть пристав, получив документ с нотариальной отметкой, проводит полноценное исполнительное производство, включая розыск активов должника и запрет на его выезд за границу.

Эксперты заверяют, что вся процедура оформления исполнительной надписи обычно не превышает три недели. Очевидно, что подобная форма взыскания долгов востребована у кредитно-финансовых учреждений.

— Банки действительно всё чаще практикуют взыскание долгов с граждан через нотариусов. Ведь, получив исполнительную надпись, кредитор может сразу же обращаться к судебным приставам или (что чаще) сразу в банк, где у должника имеется счёт. Для кредиторов преимуществом исполнительной надписи нотариуса является возможность её получения удалённо (через Интернет). В суд при таком действии идти не нужно, и взыскание долга происходит намного быстрее и проще, — пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Когда исполнительной надписью пользуются граждане

Как пояснили Лайфу сами нотариусы, механизм исполнительной надписи стал очень востребован при целом ряде гражданских споров. Например, при разбирательствах между бывшими супругами, дележе наследства, взыскании платы за аренду недвижимости или принудительном исполнении договорённостей между бывшими компаньонами.

— Практика развивается, ведь такой механизм удобен для граждан, потому что нет необходимости проходить длительную судебную процедуру, которая может занимать до года от подачи документов до вынесения решения, — рассказывает Полина Гусятникова, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners. — Такой срок обусловлен загруженностью судов. При этом выиграть дело и реально взыскать деньги — это не одно и то же. Те, кто это понимает, уже сейчас предпочитают использовать новый механизм взыскания, который действует быстрее.

Кроме того, эксперт объяснила, что стоимость исполнительной надписи нотариуса может обойтись дешевле, чем общие затраты на судебное разбирательство, включая госпошлину и оплату юридических услуг.

Почему применять исполнительную надпись будут чаще

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Специалистам уже сейчас очевидно, что сфера применения исполнительной надписи нотариуса может быть расширена на любые случаи отказов исполнять договоры. Кстати, именно эта идея была заложена во вступивших в силу поправках в закон.

— Да, нашим комитетом был разработан ряд изменений в законодательство о нотариате, — подтвердил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. — Это правильная практика, которая позволит сократить судебные издержки граждан и снизить нагрузку на суды, повысить эффективность процедур взыскания, оптимизировать сроки осуществления процедур, сократить риски утечки данных при идентификации участников разбирательств. Кроме того, нововведения позволят сократить криминальный вывод денежных средств в процессе банкротств. В планах на ближайшее время продолжить работу по совершенствованию данных механизмов с Федеральной нотариальной палатой.

Некоторые эксперты высказали предположение, что, скорее всего, в ближайшее время исполнительную надпись нотариуса станут широко применять для внесудебного возврата долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Пригодится ли вам механизм исполнительной надписи нотариуса? 0 Возможно, воспользуюсь, чтобы не ждать судебного разбирательства Надеюсь, нет, но знать, что он есть, полезно Считаю, что долгами должны заниматься только суды

Авторы Максим Греков