Повысить размер пенсии стало проще: Что можно сделать, чтобы получать больше В Госдуме приняли закон, который должен стимулировать создание пенсионных накоплений. При этом уже есть способы, с помощью которых можно увеличить как уже назначенные выплаты, так и будущие. Кому повысят пенсию? 23 апреля, 23:40 Обложка © Freepik

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла новый закон. Он предполагает повышение уровня страхового покрытия пенсионных накоплений с 1,4 млн до 2,8. Это должно стимулировать людей делать накопления. Впрочем, сейчас появился целый ряд способов, с помощью которых можно повысить пенсию и даже изменить пенсионный возраст.

— В России люди могут получать пенсию по старости с учётом своего стажа. Если его не хватает, то выплачивают социальную пенсию. Но те, кто хочет получать дополнительную сумму, могут вступить в систему добровольного пенсионного страхования либо оформить пенсионный договор с НПФ. Многие сомневаются в том, стоит ли это делать. Многие не понимают, что будет потом с их деньгами, которые они платили. Чтобы исправить эту ситуацию, в 2022 году был принят федеральный закон от 28.12.2022 № 555-ФЗ "О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению". Он вступил в силу 1 января 2023 года, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Как следует из документа, люди, которые вступили в добровольное пенсионное страхование в рамках пенсионного договора и платили необходимые взносы в негосударственный пенсионный фонд, могут получить страховые выплаты. Разумеется, речь идёт о ситуациях, когда наступил страховой случай.

— Допустим, аннулировали у НПФ лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Ещё один пример страхового случая — если фонд-участник стал банкротом. Таким образом, теперь государство гарантирует сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Как следует из закона, если человек на дату наступления страхового случая ещё не имеет права на пенсионные выплаты, ему вернут его накопления. Правда, есть ограничения. Страховая сумма была установлена в размере 1,4 млн. Законопроектом № 303198-8 "О внесении изменений в статью 10 федерального закона "О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению" гарантийное возмещение увеличено до 2 800 000 рублей.

— То есть те люди, которые вступили в добровольные пенсионные отношения с НПФ, застрахованы от потери своих средств. В случаях, прописанных в законе, они могут получить гарантированное возмещение. Те, кто хочет получать дополнительную прибавку к пенсии, могут оформить пенсионный договор и потом получать выплату, — пояснила Оксана Красовская.

При этом есть несколько вариантов повысить уже выплачиваемую пенсию. Причём сделать это могут как работающие, так и неработающие пенсионеры. В разных ситуациях по разным основаниям можно обратиться в Социальный фонд России и сделать перерасчёт.

Логотип Социального фонда России. Фото © Национальныеприоритеты.рф

— Многие продолжают работать и после выхода на пенсию. В этом случае работодатели начисляют за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, с учётом которых производится перерасчёт размера страховой пенсии, — отметили в СФР.

Бывает так, что за это время работающий пенсионер получил стаж, который позволяет ему в дальнейшем получать повышенную пенсию. Например, если он отработал на селе или в районах Крайнего Севера. Более того, при необходимости трудовой стаж можно купить.

Нередко человеку для выхода на пенсию по старости не хватает стажа. В этом случае он может претендовать на социальную пенсию. Нюанс в том, что выплачивают её позже. Пенсионный возраст в этом случае наступает на пять лет позже положенного. Впрочем, можно исправить ситуацию. Если не хватает стажа, есть возможность самостоятельно перечислить добровольные страховые взносы в счёт будущей пенсии. Причём сделать это можно и за себя, и за другого человека.

Здесь важно учитывать несколько значимых нюансов. Например, таким образом купить можно не более половины стажа, который необходим для получения страховой пенсии по старости на общих основаниях. При добровольной уплате страховых взносов приобретается именно страховой стаж. Нельзя купить, например, северный.

— Более того, можно и вовсе отказаться от получения пенсии на какой-то период. Это актуально, например, для людей, которые продолжают трудиться и получают хорошую зарплату. У них накопленные пенсионные коэффициенты будут пересчитываться в деньги в повышенном размере. Будет увеличена и фиксированная выплата. При этом размер повышения зависит от того, как долго человек работал после возникновения права на пенсию, — объяснила Елена Кузнецова.

Фото © Freepik

Стоит отметить также, что сразу несколько новшеств ждут пенсионеров к 1 мая. По 10 000 рублей должны перевести пожилым людям. Правда, не всем, а тем, кому положены выплаты ко Дню Победы. На региональном уровне суммы могут быть больше. Например, некоторым категориям получателей переведут по 20 000.

Также важно отметить, что с 1 мая 2023 года Почта России станет единственной организацией, которая будет доставлять социальные выплаты наличными на дом. Это касается в том числе и пенсий.

Авторы Нина Важдаева