С первого мая изменится начисление льгот: Кому повысят выплаты и за что теперь можно не платить Льготникам нужно обратить внимание на некоторые новшества, которые появятся с первого мая. Они касаются порядка получения выплат и их сумм. Что ждёт получателей пенсий, пособий и компенсаций? 17 апреля, 23:40 Льготники могут не оплачивать некоторые налоги. Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

До первого мая нужно уведомить своё отделение ФНС о праве не оплачивать налог на имущество. Речь идёт о людях, которым положена такая льгота, но сведения о ней не поступили в инспекцию. Дело в том, что сейчас действует проактивный или беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Это значит, что в большинстве случаев писать заявление не надо. От тех или иных выплат ФНС освобождает автоматически, на основании сведений из уполномоченных органов.

При этом есть категории льготников, которым заявление написать всё-таки нужно. Касается это, например, пенсионеров, чьи пенсии в 2022 году назначены силовой структурой, а также тех, кому назначена пенсия по потере кормильца, индивидуальные предприниматели, впервые применившие специальный налоговый режим в прошлом году. Есть ещё целый ряд льготников, которые подпадают под действия этого правила.

— Определённым категориям льготников повысят выплаты. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она отметила также, что в преддверии 9 Мая часть пожилых людей получит выплату ко Дню Победы. Её сумма — 10 000 рублей. Право на данную выплату имеют все участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях до 1945 года включительно, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, люди, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" и некоторые другие (все лица, перечисленные в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах").

Будут новшества и на региональном уровне. Там предусмотрены дополнительные выплаты. Так, в преддверии 9 Мая в Санкт-Петербурге будут произведены выплаты в рамках Закона Санкт-Петербурга от 12.04.2023 N 211-42 "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Он вступает в силу 24.04.2023 года. Как следует из документа, выплаты в 10 000 рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также люди, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

5000 рублей получат вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Столько же положено всем людям, родившимся до 3 сентября 1945 года.

— Если человеку положена выплата одновременно по нескольким основаниям, то деньги перечисляют по одному из них. Берётся за основу тот признак, который даёт право на большую сумму. Допустим, если человеку положена одновременно выплата в 10 000 рублей и 5000, то ему заплатят 10 000, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Пенсионеры имеют право на льготы. Фото © ТАСС / Антон Вергун

Оксана Красовская пояснила, что на людей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, право на предоставление выплаты не распространяется.

В регионах суммы различаются. Где-то они могут быть меньше, где-то больше. Например, в ХМАО в этом году также в преддверии 9 Мая выплатят по 20 000 рублей. Эта сумма положена инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и ещё ряду льготников. По 10 000 рублей получат труженики тыла и неработающие пенсионеры из числа вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Правда, в том случае, если они не вступили в повторный брак.

Стоит отметить, что с первого мая все социальные выплаты, которые выплачивались наличными, можно будет получить только через отделения "Почты России". Она станет единственной организацией, которая продолжит доставлять деньги на дом. Раньше можно было воспользоваться услугами альтернативных доставочных компаний. Теперь процесс получения выплат унифицируется.

Это надо учесть в том случае, если за деньгами приходит родственник или знакомый по доверенности, а там указана конкретная доставочная организация. В этом случае нужно будет сделать новый документ.

— В целом, порядок получения социальных выплат становится более прозрачным и универсальным. Это очередное нововведение, которое направлено на то, чтобы выплаты по всей стране проходили в едином режиме, — пояснила Елена Кузнецова.

Также стоит отметить, что из-за майских праздников график выплаты пенсий, пособий, компенсаций изменится. Многим получателям деньги переведут в конце апреля.

Авторы Нина Важдаева