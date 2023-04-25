С 1 мая начислят дополнительные социальные выплаты: Сколько они составят В мае многим получателям социальных выплат сделают прибавку. Суммы составят от 2000 до 20 000 рублей. Кому сделают доплаты и в каком размере. 24 апреля, 23:40 В мае пенсионеры получат дополнительные выплаты. © ТАСС / Бобылев Сергей

На федеральном уровне с 1 мая 2023 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Перерасчёт сделают и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации такая доплата предусмотрена Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ. В документе говорится, что они имеют право на ежемесячную доплату к пенсии за счёт специальных взносов. Их делают организации, которые используют труд членов лётных экипажей. Деньги перечисляют в Социальный фонд Российской Федерации (СФР).

— Доплата назначается, если у человека есть определённая выслуга лет в должности члена лётного экипажа. Это не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Бывает, что человек вынужден был уйти с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты. Тогда необходимая выслуга лет снижается до 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин, — отметила Оксана Красовская.

Тут стоит отметить, что если человек снова вернётся на работу, которая предполагает доплату к пенсии, то начислять её перестанут. Точнее, приостановят до тех пор, пока пенсионер не прекратит трудиться. Доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право. Список соответствующих должностей установлен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2003 № 155.

Также доплату получают отдельные категории работников угольной промышленности. Об этом говорится в законе № 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности". Из него следует, что право на доплату имеют люди, работавшие в организациях угольной промышленности непосредственно полный день.

Речь идёт, в частности, о тех, кто трудился на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет. Чуть меньше (20 лет) стажа необходимо работникам ведущих профессий — горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин.

— В связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне часть пенсионеров получат федеральную выплату в 10 000 рублей. В этом году её перечислят участникам боевых действий, труженикам тыла, инвалидам ВОВ. К ветеранам ВОВ приравниваются также жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, члены семей тех, кто погиб на фронте. Выплата будет начислена автоматически. Обращаться с заявлением никуда не нужно. Кроме федеральных выплат к годовщине Победы в Великой Отечественной войне существуют региональные выплаты. В каждом регионе суммы и категории тех, кому они предназначаются, могут отличаться. Например, в этом году в Иркутской области по 10 000 рублей будет перечислено детям войны, которым не положена федеральная выплата, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

В Республике Алтай детям войны установлена ежегодная выплата ко Дню Победы (9 Мая) в размере 2000 рублей. Во Владимирской — её размер поменьше — 1202 рубля. В ХМАО в этом году также в преддверии 9 Мая проведут выплаты отдельным категориям граждан. Например, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ещё целому ряду льготников выплатят по 20 000 рублей.

Есть и другие дополнительные выплаты. Оксана Красовская привела пример Мурманской области. Там начисления положены ветеранам труда региона, которые являются пенсионерами, а также лицам, достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), при условии, что размер их дохода ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума для трудоспособного населения. Они получат 2000 рублей ко Дню Мурманской области (28 мая), а лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Мурманской области", выплатят по 10 000 рублей. Деньги переведут получателям вне зависимости от того, в каком регионе страны они живут сейчас.

— В Москве семьи, имеющие десять и более детей, получат до 15 мая ежегодную компенсационную выплату к Международному дню семьи. Она составит 25 250 рублей. Если обратиться за назначением денежной выплаты после 15 мая, то её сделают не позднее 30 календарных дней. Отсчёт идёт с того дня, когда было подано соответствующее заявление, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева