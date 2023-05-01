Стало известно, куда россияне купили самый дорогой билет на майские праздники

Самым дорогим авиабилетом на майских праздниках оказался проездной документ по маршруту туда-обратно в Дубай. Об этом рассказали в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру". По их данным, стоимость перелёта бизнес-классом составила 1 066 675 рублей.

Аналитики проанализировали документы, которые были оформлены с 28 апреля по 10 мая. В числе дорогих также билет туда-обратно бизнес-классом в греческий город Салоники, который стоит 731 903 рубля.

"В числе самых дорогих оказались перелёты из Москвы в Ереван, Мехико, Париж, Анталью, Хараре, Тбилиси и Гуанчжоу. Кроме того, в рейтинг самых дорогих вошли два билета с вылетом из Санкт-Петербурга: в Вену и Денпасар", — отметили аналитики сервиса в беседе с "Газетой.ru".

Они добавили, что в топ-15 самых дорогих билетов на майские праздники вошёл один перелёт по РФ. Так, за билет из Москвы в Петропавловск-Камчатский бизнес-классом туда-обратно один из клиентов отдал 200 470 рублей.