КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 14:05

Эксперт по туризму объяснила, почему курорты РФ не заменят дорожающую Турцию

Эксперт Проценко: Российские курорты не альтернатива дорожающей Турции

Курорты в России не отличаются высоким уровнем сервиса и не вмещают много отдыхающих, поэтому их нельзя считать заменой дорожающим путёвкам в Турцию. Такое мнение в беседе с Ura.ru выразила заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета "Синергия" Юлия Проценко.

"Альтернативой Турции в России является Краснодарский край. Сочи — курорт, располагающий новой инфраструктурой, особенно в Имеретинской низменности и Красной Поляне, где к Олимпиаде 2014 года построили отели, предоставляющие отличный сервис. Но из-за того, что курорт один, он перенасыщен туристами в высокий сезон, что опять поднимает цены на туры и размещение", — отметила она.

Специалист добавила, что отели на курортах Азовского моря и Крымского полуострова не отвечают должному уровню сервиса. Альтернативой Турции за рубежом, по мнению Проценко, могут стать Тунис, Марокко или Египет. Однако текущая обстановка в Судане делает отдых там небезопасным.

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Ранее Лайф писал, что в отелях Сочи на лето распроданы почти все стандартные номера. Речь идёт о гостиницах в Лазаревском и Адлере.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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