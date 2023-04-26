Эксперт по туризму объяснила, почему курорты РФ не заменят дорожающую Турцию

Курорты в России не отличаются высоким уровнем сервиса и не вмещают много отдыхающих, поэтому их нельзя считать заменой дорожающим путёвкам в Турцию. Такое мнение в беседе с Ura.ru выразила заведующая кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе Университета "Синергия" Юлия Проценко.

"Альтернативой Турции в России является Краснодарский край. Сочи — курорт, располагающий новой инфраструктурой, особенно в Имеретинской низменности и Красной Поляне, где к Олимпиаде 2014 года построили отели, предоставляющие отличный сервис. Но из-за того, что курорт один, он перенасыщен туристами в высокий сезон, что опять поднимает цены на туры и размещение", — отметила она.

Специалист добавила, что отели на курортах Азовского моря и Крымского полуострова не отвечают должному уровню сервиса. Альтернативой Турции за рубежом, по мнению Проценко, могут стать Тунис, Марокко или Египет. Однако текущая обстановка в Судане делает отдых там небезопасным.