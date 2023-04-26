В Дубае шестилетняя россиянка потерялась на пляже JBR во время празднования Ид аль-Фитр

В Дубае на пляже Jumeirah Beach Residence во время празднования Ид аль-Фитр потерялась шестилетняя российская девочка, но сотрудники местного отдела туристической полиции нашли её и вернули матери. Об этом сообщило издание Gulf News.

Полицейским поступил звонок с сообщением о пропаже ребёнка, которого сопровождала мама. Тогда патрульные офицеры сформировали поисковую группу и связались с родительницей девочки.

"[Офицеры] связались с матерью, чтобы получить описание одежды ребёнка и фотографию. Девочку удалось найти в течение 30 минут", — рассказал директор департамента туристической полиции Халфан Обейд Аль Джаллаф.

По его словам, туристическая полиция сотрудничает с муниципалитетом Дубая, Управлением дорог и транспорта, Департаментом экономики и туризма и Dubai Holding. Все усилия активизируются во время праздников, национальных и религиозных мероприятий, когда на пляж приходят толпы людей.