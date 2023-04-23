В Екатеринбурге 15-летний подросток пропал по дороге в школу

В Екатеринбурге уже двое суток ищут 15-летнего Алмазбека Абенова, о местонахождении которого ничего не известно. Рано утром 21 апреля подросток ушёл на дополнительные занятия в школу, после чего его след потерялся.

"Телефона у него нет. С собой у подростка был чёрный рюкзак", — рассказали поисковики из отряда "Лиза алерт" в беседе с kp.ru.

Волонтёры общаются с близкими мальчика, чтобы выяснить, где он может быть. К поискам школьника также подключилась полиция. Приметы Алмазбека: рост 170 см, худого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Одежда: синяя куртка, жёлтая толстовка, тёмно-синие штаны, чёрные кроссовки. С собой у подростка был чёрный рюкзак.