КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 14:31

В Екатеринбурге 15-летний подросток пропал по дороге в школу

<p>Пропавший подросток Алмазбек Абенов. Обложка © VK / <a href="https://sun1-57.userapi.com/impg/m9X0Aa2fhHw9SM2u2Cdr8ktZRVzSu2gp0ECoqw/da8vfz5E4OM.jpg?size=1024x768&quality=95&sign=2cc1bac4649725c9ded2f9245a1cab5d&c_uniq_tag=izbIg-p1ls_-3uIngTmgGe_mD1337H5M7346sk_Hhjg&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт" Свердловской области</a></p>

Пропавший подросток Алмазбек Абенов. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Свердловской области

В Екатеринбурге уже двое суток ищут 15-летнего Алмазбека Абенова, о местонахождении которого ничего не известно. Рано утром 21 апреля подросток ушёл на дополнительные занятия в школу, после чего его след потерялся.

"Телефона у него нет. С собой у подростка был чёрный рюкзак", — рассказали поисковики из отряда "Лиза алерт" в беседе с kp.ru.

Волонтёры общаются с близкими мальчика, чтобы выяснить, где он может быть. К поискам школьника также подключилась полиция. Приметы Алмазбека: рост 170 см, худого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Одежда: синяя куртка, жёлтая толстовка, тёмно-синие штаны, чёрные кроссовки. С собой у подростка был чёрный рюкзак.

Пропавшие в Сочи пятеро детей найдены живыми

Пропавшие в Сочи пятеро детей найдены живыми

Ранее в Екатеринбурге нашли живым 13-летнего парня, который исчез из дома вместе с котом. Его сутки разыскивали добровольцы поискового отряда "Прорыв" и правоохранители.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров