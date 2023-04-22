Школьник с котом сбежал из дома в Екатеринбурге и сутки пропадал в неизвестном месте
В Екатеринбурге найден живым 13-летней мальчик, который ушёл из дома с котом
Найденный мальчик, который накануне ушёл с котом из дома в Екатеринбурге. Фото © VK / СРОО ДРСО "Прорыв"
В Екатеринбурге найден живым 13-летний Максим Ершов, который накануне исчез из дома вместе с котом. Его сутки разыскивали добровольцы поискового отряда "Прорыв" и правоохранители.
"Разыскиваемый несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, где он находился, а также обстоятельства его отсутствия", — рассказали порталу "Е1.ru" в городском УМВД.
Школьник не первый раз уходит из дома, но всегда возвращается. В полиции уточнили, что ребёнок хорошо себя чувствует и, предположительно, в отношении него не было совершено преступных деяний.
Ранее сообщалось, что в Тверской области обнаружили тело десятилетнего мальчика, которого искали около двух суток. Оно было найдено в недостроенном частном доме. Признаков криминала в смерти нет.