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22 апреля, 16:25

Школьник с котом сбежал из дома в Екатеринбурге и сутки пропадал в неизвестном месте

В Екатеринбурге найден живым 13-летней мальчик, который ушёл из дома с котом

<p>Найденный мальчик, который накануне ушёл с котом из дома в Екатеринбурге. Фото © VK / <a href="https://vk.com/poproriw?w=wall-155601607_12981" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СРОО ДРСО "Прорыв"</a></p>

Найденный мальчик, который накануне ушёл с котом из дома в Екатеринбурге. Фото © VK / СРОО ДРСО "Прорыв"

В Екатеринбурге найден живым 13-летний Максим Ершов, который накануне исчез из дома вместе с котом. Его сутки разыскивали добровольцы поискового отряда "Прорыв" и правоохранители.

"Разыскиваемый несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, где он находился, а также обстоятельства его отсутствия", — рассказали порталу "Е1.ru" в городском УМВД.

Школьник не первый раз уходит из дома, но всегда возвращается. В полиции уточнили, что ребёнок хорошо себя чувствует и, предположительно, в отношении него не было совершено преступных деяний.

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Татьяна Миссуми
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