Школьник с котом сбежал из дома в Екатеринбурге и сутки пропадал в неизвестном месте

В Екатеринбурге найден живым 13-летний Максим Ершов, который накануне исчез из дома вместе с котом. Его сутки разыскивали добровольцы поискового отряда "Прорыв" и правоохранители.

"Разыскиваемый несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, где он находился, а также обстоятельства его отсутствия", — рассказали порталу "Е1.ru" в городском УМВД.

Школьник не первый раз уходит из дома, но всегда возвращается. В полиции уточнили, что ребёнок хорошо себя чувствует и, предположительно, в отношении него не было совершено преступных деяний.