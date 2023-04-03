В Тверской области нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего два дня назад
В Тверской области обнаружили тело десятилетнего мальчика, которого искали около двух суток. Оно было найдено в недостроенном частном доме. Признаков криминала в смерти нет. Об этом сообщил региональный главк СК РФ.
"В ходе масштабных поисковых мероприятий в недостроенном частном доме в городе Калязине обнаружено тело пропавшего ребёнка без видимых признаков криминальной смерти", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Выясняются причины гибели ребёнка. Оперативники детально осмотрели место происшествия, используя самую современную криминалистическую технику. Будут проведены судебные экспертизы.
Ранее Лайф писал, что в Тверской области двое суток велись поиски 10-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки. Прокурор Калязинского района Татьяна Осипова рассказала, что мать сначала пыталась найти мальчика самостоятельно.
Telegram / СУ СК РФ по Тверской области