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2 апреля, 21:03

В Тверской области нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего два дня назад

В Тверской области обнаружили тело десятилетнего мальчика, которого искали около двух суток. Оно было найдено в недостроенном частном доме. Признаков криминала в смерти нет. Об этом сообщил региональный главк СК РФ.

"В ходе масштабных поисковых мероприятий в недостроенном частном доме в городе Калязине обнаружено тело пропавшего ребёнка без видимых признаков криминальной смерти", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Выясняются причины гибели ребёнка. Оперативники детально осмотрели место происшествия, используя самую современную криминалистическую технику. Будут проведены судебные экспертизы.

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Ранее Лайф писал, что в Тверской области двое суток велись поиски 10-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки. Прокурор Калязинского района Татьяна Осипова рассказала, что мать сначала пыталась найти мальчика самостоятельно.

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Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Арина Родионова
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