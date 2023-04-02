В Тверской области вторые сутки ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки

В Тверской области уже вторые сутки ведут поиски 10-летнего ребёнка, который ушёл гулять и не вернулся. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура Тверской области координирует работу правоохранительных органов по выяснению обстоятельств безвестного исчезновения 10-летнего мальчика в городе Калязине Тверской области", — указали в ведомстве.

Прокурор Калязинского района Татьяна Осипова рассказала РИА "Новости", что мать сначала пыталась найти мальчика сама, но после 23:00 обратилась в полицию.

Поиски продолжались всю ночь. В них принимают участие полицейские, сотрудники МЧС, волонтёры и неравнодушные местные жители. По словам прокурора, на данный момент известны места, по которым проходил ребёнок, но не все, поскольку "дальше камер нет". В Следкоме возбудили уголовное дело для более тщательного выяснения обстоятельств исчезновения мальчика.