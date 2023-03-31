В Забайкалье подросток пошёл гулять в заброшенную шахту и пропал

Подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в районе посёлка Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Двое 16-летних подростков прогуливались по заброшенной шахте, несовершеннолетние находились в нескольких десятках метров друг от друга. Но через некоторое время один из мальчиков заметил, что друга поблизости нет.

"По одной из версий, подросток мог упасть в провал, образовавшийся в результате обрушения бывших стволов шахты", — отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, осматривают шахту и опрашивают всех, кто может быть причастен к инциденту. На объекте организована поисковая операция с участием специалистов МЧС. Проводится доследственная проверка.