В Забайкалье подросток пошёл гулять в заброшенную шахту и пропал
16-летний подросток пропал на заброшенной угольной шахте в Забайкалье
Подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в районе посёлка Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Двое 16-летних подростков прогуливались по заброшенной шахте, несовершеннолетние находились в нескольких десятках метров друг от друга. Но через некоторое время один из мальчиков заметил, что друга поблизости нет.
"По одной из версий, подросток мог упасть в провал, образовавшийся в результате обрушения бывших стволов шахты", — отметили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, осматривают шахту и опрашивают всех, кто может быть причастен к инциденту. На объекте организована поисковая операция с участием специалистов МЧС. Проводится доследственная проверка.
Ранее Лайф писал, что житель Новочебоксарска более 15 лет считался без вести пропавшим, в то время как был на работе. Его даже успели объявить в розыск.
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