В Новочебоксарске 16 лет искали мужчину, который всё это время был на работе
Житель Новочебоксарска 16 лет считался без вести пропавшим, хотя был на работе
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Житель Новочебоксарска более 15 лет считался без вести пропавшим, в то время как был на работе. Его даже успели объявить в розыск, передаёт пресс-служба Новочебоксарского городского суда Республики Чувашия.
Близкие, обеспокоенные его исчезновением, ещё в 2007 году подали заявление о пропаже мужчины, однако вчера суд отменил это решение. Оказалось, что гражданин с 2004 года работал вахтовым методом и за 16 лет объездил множество российских регионов. О том, что его разыскивают на родине, узнал только по возвращении в Чувашию.
"28 февраля 2023 года Новочебоксарским городским судом рассмотрено гражданское дело по заявлению К. об отмене решения о признании безвестно отсутствующим. <...> Выслушав заявителя, свидетеля, изучив представленные доказательства, суд нашёл заявление подлежащим удовлетворению", — говорится в сообщении суда.
Ранее Лайф рассказывал, что пропавший в горах Приморского края 28-летний турист, который около недели не выходил на связь с родными, нашёлся в Санкт-Петербурге.