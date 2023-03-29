В Новочебоксарске 16 лет искали мужчину, который всё это время был на работе

Житель Новочебоксарска более 15 лет считался без вести пропавшим, в то время как был на работе. Его даже успели объявить в розыск, передаёт пресс-служба Новочебоксарского городского суда Республики Чувашия.

Близкие, обеспокоенные его исчезновением, ещё в 2007 году подали заявление о пропаже мужчины, однако вчера суд отменил это решение. Оказалось, что гражданин с 2004 года работал вахтовым методом и за 16 лет объездил множество российских регионов. О том, что его разыскивают на родине, узнал только по возвращении в Чувашию.