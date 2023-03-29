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29 марта, 14:44

В Новочебоксарске 16 лет искали мужчину, который всё это время был на работе

Житель Новочебоксарска 16 лет считался без вести пропавшим, хотя был на работе

<p>Обложка © ТАСС / Семён Антонов</p>

Обложка © ТАСС / Семён Антонов

Житель Новочебоксарска более 15 лет считался без вести пропавшим, в то время как был на работе. Его даже успели объявить в розыск, передаёт пресс-служба Новочебоксарского городского суда Республики Чувашия.

Близкие, обеспокоенные его исчезновением, ещё в 2007 году подали заявление о пропаже мужчины, однако вчера суд отменил это решение. Оказалось, что гражданин с 2004 года работал вахтовым методом и за 16 лет объездил множество российских регионов. О том, что его разыскивают на родине, узнал только по возвращении в Чувашию.

"28 февраля 2023 года Новочебоксарским городским судом рассмотрено гражданское дело по заявлению К. об отмене решения о признании безвестно отсутствующим. <...> Выслушав заявителя, свидетеля, изучив представленные доказательства, суд нашёл заявление подлежащим удовлетворению", — говорится в сообщении суда.

Ранее Лайф рассказывал, что пропавший в горах Приморского края 28-летний турист, который около недели не выходил на связь с родными, нашёлся в Санкт-Петербурге.

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Николь Вербер
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