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2 апреля, 08:10

Пропавшие в Сочи пятеро детей найдены живыми

Полицейские нашли пятерых детей, которые ранее пропали в Сочи. Их обнаружили утром 2 апреля живыми и здоровыми в Адлерском районе города, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Дети доставлены в отдел полиции и будут переданы законным представителям. Предварительно, в отношении подростков противоправных действий не совершалось", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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В полиции указали, что правоохранители будут устанавливать причины и обстоятельства ухода детей. На данный момент они не уточняются.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Сочи разыскивали пятерых потерявшихся детей возрастом от 8 до 13 лет. Они ушли на прогулку 31 марта и не вернулись.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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