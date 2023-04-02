Пропавшие в Сочи пятеро детей найдены живыми

Полицейские нашли пятерых детей, которые ранее пропали в Сочи. Их обнаружили утром 2 апреля живыми и здоровыми в Адлерском районе города, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Дети доставлены в отдел полиции и будут переданы законным представителям. Предварительно, в отношении подростков противоправных действий не совершалось", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В полиции указали, что правоохранители будут устанавливать причины и обстоятельства ухода детей. На данный момент они не уточняются.