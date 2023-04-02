Пропавшие в Сочи пятеро детей найдены живыми
Полицейские нашли пятерых детей, которые ранее пропали в Сочи. Их обнаружили утром 2 апреля живыми и здоровыми в Адлерском районе города, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Дети доставлены в отдел полиции и будут переданы законным представителям. Предварительно, в отношении подростков противоправных действий не совершалось", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В полиции указали, что правоохранители будут устанавливать причины и обстоятельства ухода детей. На данный момент они не уточняются.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Сочи разыскивали пятерых потерявшихся детей возрастом от 8 до 13 лет. Они ушли на прогулку 31 марта и не вернулись.
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