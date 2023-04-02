В Сочи пропали пятеро детей

В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей возрастом от 8 до 13 лет. Они ушли на прогулку 31 марта и до сих пор не вернулись, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию", — говорится в сообщении.

Также в администрации уточнили, что в последний раз детей видели в гостинице "Аврора" на ул. Аллейной, 14, где они купались в бассейне. Мальчикам сделали замечание, после чего они убежали. К поискам уже подключились спасатели, казаки и волонтёры. Всего уже задействовано более 70 человек.