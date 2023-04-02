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2 апреля, 06:59

В Сочи пропали пятеро детей

В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей

В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей возрастом от 8 до 13 лет. Они ушли на прогулку 31 марта и до сих пор не вернулись, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию", — говорится в сообщении.

Также в администрации уточнили, что в последний раз детей видели в гостинице "Аврора" на ул. Аллейной, 14, где они купались в бассейне. Мальчикам сделали замечание, после чего они убежали. К поискам уже подключились спасатели, казаки и волонтёры. Всего уже задействовано более 70 человек.

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Ранее сообщалось, что житель Новочебоксарска более 15 лет считался без вести пропавшим, в то время как был на работе. Его даже успели объявить в розыск.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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