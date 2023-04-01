В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток

Подросток, упавший в заброшенную угольную шахту в районе посёлка Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, погиб. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Тело мальчика было обнаружено в стволе заброшенной шахты на глубине около 20 метров спустя несколько часов поисковых работ. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека".

"Следователи считают, что произошедший трагический случай произошёл в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского поселения "Шерловогорское" своих обязанностей по обеспечению безопасных условий для жителей посёлка", — отметили в ведомстве.

Следователи приступили к производству следственных действий. На место трагедии направлены криминалисты СУ СКР по региону. Они проведут дополнительный осмотр места происшествия, допросят свидетелей, изымут необходимые документы.