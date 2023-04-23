Все свободные суда Джидды бросили на поиски пропавшей яхты с россиянами

Все свободные суда координационного центра спасения города Джидда в Саудовской Аравии отправили на поиски пропавшей в Красном море яхты 30 minutes с россиянами. Об этом сообщил третий секретарь Посольства РФ в Саудовской Аравии Андрей Бреховских в эфире телеканала "Россия 24".

"На данный момент сейчас в координационном центре спасения города Джидда все свободные саудовские суда, которые находятся в портах, задействованы для поиска яхты", — отметил дипломат.