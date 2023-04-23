КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 17:45

Все свободные суда Джидды бросили на поиски пропавшей яхты с россиянами

Все свободные суда координационного центра спасения города Джидда в Саудовской Аравии отправили на поиски пропавшей в Красном море яхты 30 minutes с россиянами. Об этом сообщил третий секретарь Посольства РФ в Саудовской Аравии Андрей Бреховских в эфире телеканала "Россия 24".

"На данный момент сейчас в координационном центре спасения города Джидда все свободные саудовские суда, которые находятся в портах, задействованы для поиска яхты", — отметил дипломат.

Исчезнувшее в Красном море судно с россиянами могли захватить пираты

Исчезнувшее в Красном море судно с россиянами могли захватить пираты

Напомним, в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, в составе экипажа числятся трое россиян. Яхта перестала выходить на связь в акватории между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

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Андрей Бражников
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