Яхта с россиянами подала сигнал SOS и пропала с радаров в Красном море

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes. В составе экипажа числятся трое россиян. Как сообщила жена капитана яхты Надежда Расина, ориентировочно они затерялись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

"Они вышли из острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник. Дальше их следы теряются. Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли. <...> У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали", — приводит её слова РИА "Новости".

Женщина рассказала, что владелец яхты уже объявил сигнал SOS, о потере судна также в курсе вся береговая линия Красного моря. При этом она отметила, что Эритрея и Йемен не могут помочь из-за нехватки ресурсов, добавив, что надежда остаётся лишь на Эр-Рияд, в котором, к слову, по факту нет ни вертолётов, ни спутниковых снимков.

При этом дело усложняется и затягивается из-за бюрократии, посетовала супруга капитана. По её словам, искать и сообщать о пропаже судна начали ещё в четверг утром и до сих пор нет никакой зацепки. Вместе с тем она добавила, что также обратилась с просьбой о помощи в МИД РФ.

"МИД России со своей стороны пишет все обращения, которые только можно, в посольство, консульство, различные организации. Возможности организовать самостоятельно поисковую группу, как я поняла, нет", — отметила Расина.