КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 05:09

В Южной Корее 19 моряков с загоревшегося российского судна доставили на берег

Девятнадцать моряков, находившихся на российском рыболовецком судне "Калтан", которое загорелось у берегов Южной Кореи, благополучно доставлены на сушу. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко. Пожар на судне ещё тушат.

Как рассказал РИА "Новости" Кравченко, "Калтан" после ремонта в Пусане шёл в сторону Охотского моря. Сигнал об аварийной ситуации капитан подал, когда судно находилось приблизительно в 60 километрах восточнее Пусана, в Корейском проливе. Береговая охрана отреагировала оперативно и направила к месту происшествия спасательные корабли.

Yonhap: Рыболовное судно опрокинулось у берегов Южной Кореи, девять человек пропали

Yonhap: Рыболовное судно опрокинулось у берегов Южной Кореи, девять человек пропали

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно загорелось у берега примерно у южнокорейского города Ульсан, четыре человека пропало без вести. Спасён был 21 человек, из них 19 не пострадало, а у двоих были незначительные травмы. Предполагается, что пропавшие могли остаться на судне, чтобы тушить пожар.

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Береговая охрана Южной Кореи

Анатолий Симоненко
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