В Южной Корее 19 моряков с загоревшегося российского судна доставили на берег

Девятнадцать моряков, находившихся на российском рыболовецком судне "Калтан", которое загорелось у берегов Южной Кореи, благополучно доставлены на сушу. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко. Пожар на судне ещё тушат.

Как рассказал РИА "Новости" Кравченко, "Калтан" после ремонта в Пусане шёл в сторону Охотского моря. Сигнал об аварийной ситуации капитан подал, когда судно находилось приблизительно в 60 километрах восточнее Пусана, в Корейском проливе. Береговая охрана отреагировала оперативно и направила к месту происшествия спасательные корабли.