КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 23:43

У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно

<p>У берегов Южной Кореи тушат российское рыболовецкое судно. Фото © Береговая охрана Южной Кореи</p>

У берегов Южной Кореи тушат российское рыболовецкое судно. Фото © Береговая охрана Южной Кореи

Российское рыболовецкое судно загорелось у берегов южнокорейского города Ульсан, четыре человека пропали без вести. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Спасённые российские моряки. Фото © Береговая охрана Южной Кореи

Спасённые российские моряки. Фото © Береговая охрана Южной Кореи

По его данным, всего на борту было 25 человек и все они — россияне. Спасён 21 человек, из них 19 не пострадали, а у двоих незначительные травмы.

Судно водоизмещением 769 тонн загорелось примерно в 300 километрах от берега, на его борту около 100 тонн улова. Экипаж подал сигнал бедствия, и в район были отправлены спасатели. Поиски пропавших моряков продолжаются.

Баржа с 1400 тоннами метанола частично затонула в США

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Ранее 12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах. Загорелось пассажирское судно Lady Mary Joy 3 на Филиппинах, на борту которого находилось около двухсот человек.

Андрей Григорьев
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