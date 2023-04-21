У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно
У берегов Южной Кореи тушат российское рыболовецкое судно. Фото © Береговая охрана Южной Кореи
Российское рыболовецкое судно загорелось у берегов южнокорейского города Ульсан, четыре человека пропали без вести. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Спасённые российские моряки. Фото © Береговая охрана Южной Кореи
По его данным, всего на борту было 25 человек и все они — россияне. Спасён 21 человек, из них 19 не пострадали, а у двоих незначительные травмы.
Судно водоизмещением 769 тонн загорелось примерно в 300 километрах от берега, на его борту около 100 тонн улова. Экипаж подал сигнал бедствия, и в район были отправлены спасатели. Поиски пропавших моряков продолжаются.
Ранее 12 человек сгорели в страшном пожаре, охватившем пассажирское судно на Филиппинах. Загорелось пассажирское судно Lady Mary Joy 3 на Филиппинах, на борту которого находилось около двухсот человек.