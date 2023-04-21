У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно

Российское рыболовецкое судно загорелось у берегов южнокорейского города Ульсан, четыре человека пропали без вести. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Спасённые российские моряки. Фото © Береговая охрана Южной Кореи

По его данным, всего на борту было 25 человек и все они — россияне. Спасён 21 человек, из них 19 не пострадали, а у двоих незначительные травмы.

Судно водоизмещением 769 тонн загорелось примерно в 300 километрах от берега, на его борту около 100 тонн улова. Экипаж подал сигнал бедствия, и в район были отправлены спасатели. Поиски пропавших моряков продолжаются.