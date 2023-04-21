Пропавшие моряки с загоревшегося у Южной Кореи судна найдены мёртвыми
Найдены мёртвыми четыре моряка на загоревшемся у Южной Кореи судне "Калтан"
На российском судне "Калтан", которое занималось рыбным промыслом и загорелось возле Южной Кореи, обнаружены тела четырёх моряков, которые ранее считались пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырёх российских моряков — старшего помощника капитана, повара и двух матросов", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, российское рыболовецкое судно "Калтан" шло из Пусана в сторону Охотского моря. Пожар на нём возник вблизи берегов Южной Кореи. Удалось спасти 19 членов экипажа из 25. Четверо считались пропавшими без вести, но позже сообщалось, что двое обнаружены мёртвыми на самом судне после тушения огня.
Береговая охрана Южной Кореи