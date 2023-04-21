Пропавшие моряки с загоревшегося у Южной Кореи судна найдены мёртвыми

На российском судне "Калтан", которое занималось рыбным промыслом и загорелось возле Южной Кореи, обнаружены тела четырёх моряков, которые ранее считались пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырёх российских моряков — старшего помощника капитана, повара и двух матросов", — уточнил собеседник агентства.