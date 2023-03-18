В Чили эвакуировали участников кругосветной экспедиции на тримаране из-за поломки судна

Поломка судна помешала участникам кругосветной экспедиции на парусном тримаране закончить намеченный маршрут. Их эвакуировали из Чили, сказано в записи в телеграм-канале экспедиции.

Всё произошло ночью 16 марта. Путешественники сообщили руководителю берегового штаба, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Команду доставили на бразильский корабль, а судно экспедиции подцепили на буксир.