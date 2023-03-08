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8 марта, 19:03

В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

<p>Рыболовецкое судно под российским флагом загорелось в Стамбуле. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/borsagundem/status/1633535798309158912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borsagundem</a></p>

Рыболовецкое судно под российским флагом загорелось в Стамбуле. Обложка © Twitter / borsagundem

На верфи в стамбульском районе Тузла в Турции загорелось 120-метровое рыболовецкое судно под российским флагом, экипаж эвакуирован. Инцидент произошёл около 19:00 мск.

По данным DHA, к месту происшествия было направлено много пожарных. В соцсетях появилось фото, на котором большая часть корабля покрыта дымом. Агентство сообщает, что судно находилось на ремонте.

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Никита Осипов
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