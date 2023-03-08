В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

На верфи в стамбульском районе Тузла в Турции загорелось 120-метровое рыболовецкое судно под российским флагом, экипаж эвакуирован. Инцидент произошёл около 19:00 мск.

По данным DHA, к месту происшествия было направлено много пожарных. В соцсетях появилось фото, на котором большая часть корабля покрыта дымом. Агентство сообщает, что судно находилось на ремонте.