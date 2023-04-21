Двух российских моряков нашли мёртвыми на горящем судне у берегов Южной Кореи

Обнаружены тела двоих российских моряков с рыболовецкого судна "Калтан", которое загорелось у берегов Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap. По его данным, их нашли внутри.

Поиски ещё двух человек из четырёх, которые считались пропавшими, продолжаются. Всего на борту рыболовецкого судна было 25 членов экипажа. Генеральное консульство РФ в Пусане пока не смогло подтвердить данные о найденных телах.