Исчезнувшее в Красном море судно с россиянами могли захватить пираты

Пропавшую в Красном море яхту 30 minutes с российским экипажем на борту могли захватить пираты. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" жена капитана судна Надежда Расина.

"Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии", — уточнила она.

Со слов женщины, её муж был нанят, чтобы перегнать яхту, помимо него на борту находился ещё один матрос со своей женой. До сих пор спасательная операция не проводилась: не были отправлены поисковые вертолёты и не предоставлены спутниковые снимки. Всё это должны были сделать службы Саудовской Аравии.

Одна из организаций, которая помогает освобождать пленников с пиратских кораблей, сообщила, что с ними якобы вышли на связь пираты, но установить контакт так и не удалось, поделилась Расина. По её словам, у береговой охраны есть данные, что яхта была захвачена, теперь решается вопрос, как выйти на переговоры с пиратами.