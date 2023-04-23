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22 апреля, 23:22

Спасательное судно отправлено на помощь севшему на мель на Сахалине балкеру

МЧС: Судно "Берингов пролив" вышло на помощь севшему на мель на Сахалине балкеру

<p>Спасательное судно "Берингов пролив". Обложка © <a href="https://65.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4999183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Сахалинской области</a></p>

Спасательное судно "Берингов пролив". Обложка © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

На помощь севшему на мель в районе порта Шахтёрск на Сахалине иностранному балкеру отправилось аварийно-спасательное судно "Берингов пролив". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, буксир вышел из порта Корсаков, его прибытие на место ожидается 24 апреля.

"Сегодня в 02:00 (18:00 мск 22 апреля. — Прим. Лайфа) из порта Корсаков вышло аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", которое направляется к порту Шахтёрск для оказания помощи судну "КС Хадонг" (KC Hadong), которое село на мель в районе порта", — сказано в сообщении ведомства.

Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

Напомним, грузовое судно под флагом Либерии село на мель утром 22 апреля при попытке съёмки с якоря в районе порта Шахтёрск. На борту балкера 20 членов экипажа — представителей Южной Кореи и Филиппин. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ольга Платонова
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