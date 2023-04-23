Спасательное судно отправлено на помощь севшему на мель на Сахалине балкеру

На помощь севшему на мель в районе порта Шахтёрск на Сахалине иностранному балкеру отправилось аварийно-спасательное судно "Берингов пролив". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, буксир вышел из порта Корсаков, его прибытие на место ожидается 24 апреля.

"Сегодня в 02:00 (18:00 мск 22 апреля. — Прим. Лайфа) из порта Корсаков вышло аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", которое направляется к порту Шахтёрск для оказания помощи судну "КС Хадонг" (KC Hadong), которое село на мель в районе порта", — сказано в сообщении ведомства.