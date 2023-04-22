Судно под флагом Либерии село на мель недалеко от порта Шахтёрск на Сахалине

Иностранное грузовое судно утром 22 апреля село на мель в районе порта Шахтёрск Углегорского района Сахалина. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На борту находится 20 человек, пострадавших среди членов экипажа нет. По информации капитана порта, разлива топлива не наблюдается. В настоящее время решается вопрос о снятии судна с мели.

Как рассказал РИА "Новости" начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко, пострадал балкер КС Ноdong под флагом Либерии, который пришёл в порт для погрузки угля. Старший комсостав в составе четырёх человек — представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин.