В США продлили запрет на приём российских судов в портах

Президент США Джо Байден продлил ещё на один год запрет на приём в портах Соединённых Штатов судов, ходящих под российским флагом, а также связанных с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Это запрет был введён 21 апреля прошлого года. В указе говорилось, что "политика и действия" России по проведению специальной военной операции на Украине представляют собой "чрезвычайную ситуацию по причине нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов".

В связи с этим Байден продлил на год "режим" чрезвычайного положения в отношении РФ и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения судов, связанных с Россией, в портах Соединённых Штатов".