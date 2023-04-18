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18 апреля, 20:21

В США продлили запрет на приём российских судов в портах

Байден на год продлил запрет на приём российских судов в портах США

Президент США Джо Байден продлил ещё на один год запрет на приём в портах Соединённых Штатов судов, ходящих под российским флагом, а также связанных с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Это запрет был введён 21 апреля прошлого года. В указе говорилось, что "политика и действия" России по проведению специальной военной операции на Украине представляют собой "чрезвычайную ситуацию по причине нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов".

В связи с этим Байден продлил на год "режим" чрезвычайного положения в отношении РФ и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения судов, связанных с Россией, в портах Соединённых Штатов".

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Как сообщал Лайф, в начале апреля Джо Байден продлил на год режим ЧС в сфере нацбезопасности, позволяющий администрации США вводить санкции против России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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