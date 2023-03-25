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24 марта, 22:03

Пять контейнеров с грузами для России на год застряли в бельгийском порту

Jindal: Контейнеры с нержавеющей сталью для России застряли в порту Антверпена на год

Несколько контейнеров индийской компании Jindal Stainless, отправленных в Россию, застряли в порту Антверпена примерно на год. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление компании.

Как заявил представитель Jindal Stainless, в контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали. Груз был отправлен в феврале 2022-го, однако в связи с санкциями ЕС его задержали в бельгийском порту. При этом представитель компании уточнил, что нержавеющая сталь в санкционный список не входит. Поэтому груз должен быть растаможен для дальнейшей транспортировки.

Ранее сообщалось, что в финском порту Котка задержали грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы принадлежит физлицу из РФ, находящемуся под европейскими санкциями. В связи с инцидентом в МИД Финляндии заявили, что рассмотрят исключительное разрешение на экспорт груза.

Финляндия отпустила задержанный в порту сухогруз с российскими удобрениями

Финляндия отпустила задержанный в порту сухогруз с российскими удобрениями

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Unsplash

Иван Косицын
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