Пять контейнеров с грузами для России на год застряли в бельгийском порту

Несколько контейнеров индийской компании Jindal Stainless, отправленных в Россию, застряли в порту Антверпена примерно на год. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление компании.

Как заявил представитель Jindal Stainless, в контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали. Груз был отправлен в феврале 2022-го, однако в связи с санкциями ЕС его задержали в бельгийском порту. При этом представитель компании уточнил, что нержавеющая сталь в санкционный список не входит. Поэтому груз должен быть растаможен для дальнейшей транспортировки.