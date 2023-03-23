Финляндия отпустила задержанный в порту сухогруз с российскими удобрениями

МИД Финляндии разрешил сухогрузу Smew с российскими удобрениями покинуть порт Котка, где судно было задержано якобы из-за связи с находящимся под санкциями Запада физлицом. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что санкционные правила ЕС не запрещают импорт российских удобрений на территорию блока или их транзит. Но в связи с санкциями против ряда физлиц их активы должны быть заморожены.

"[Освобождение от заморозки] может быть предоставлено, если экспорт осуществляется в третью страну в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Таким образом, удобрения, задержанные в порту Котка, могут продолжить свой путь в виде исключения", — заявили в финском МИД.