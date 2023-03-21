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21 марта, 10:30

В Кремле усомнились, что российский бизнес всерьёз воспримет "предложение" Запада о снятии санкций

Песков усомнился, что бизнес в РФ серьёзно воспримет "предложения" Макфола о выводе из-под санкций

Крупные российские бизнесмены вряд ли серьёзно воспримут "предложение" экс-посла США в РФ Майкла Макфола о снятии санкций за осуждение СВО, "пожертвование" половины состояния в фонд восстановления Украины и вывод инвестиций из страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Скажем так: крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведётся здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут восприняты серьёзно", — отметил Песков на брифинге.

Также представитель Кремля отказался гипотетически рассуждать на тему реакции, если такие предприниматели всё же найдутся. По словам Пескова, это похоже на разглагольствования, которые не имеют под собой никакого основания.

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Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
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