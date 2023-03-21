В Кремле усомнились, что российский бизнес всерьёз воспримет "предложение" Запада о снятии санкций

Крупные российские бизнесмены вряд ли серьёзно воспримут "предложение" экс-посла США в РФ Майкла Макфола о снятии санкций за осуждение СВО, "пожертвование" половины состояния в фонд восстановления Украины и вывод инвестиций из страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Скажем так: крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведётся здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут восприняты серьёзно", — отметил Песков на брифинге.