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16 апреля, 10:05

Кабмин включил новые территории у мыса Наглёйнын в границы морского порта Певек

<p>Обложка © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Правительство РФ включило в состав морского порта Певек на Чукотке участки территории и акватории у мыса Наглёйнын. Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На этих участках планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК). Его пропускная способность составит порядка двух миллионов тонн грузов в год. 75% этого объёма придётся на медный концентрат из месторождения "Песчанка", которое разрабатывают предприятия ГОК. Ввести терминал в эксплуатацию планируется в 2026 году.

В правительстве отметили, что появление нового терминала в Певеке будет способствовать реализации инициативы "Круглогодичный Севморпуть" — увеличению суммарного объёма грузоперевозок по СМП до 150 миллионов тонн к 2030 году. Объём бюджетных инвестиций в строительство терминала в 2023–2026 годах составит свыше 27,6 миллиарда рублей.

Северный морской путь — это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяжённость СМП от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне РФ.

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Ранее на Северном флоте начались учения по управлению авиацией и войсками ПВО. Особое внимание будет уделяться защите морских коммуникаций, в частности коридора Севморпути. В рамках подготовки органы военного управления Севфлота будут отрабатывать действия по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.

Никита Никонов
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