Пушилин: Первые партии зерна отправятся в скором времени через порт в Мариуполе

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первые партии зерна отправятся в ближайшие недели через порт в Мариуполе.

Пушилин заявил, что первые партии зерна отправятся в скором времени через порт в Мариуполе. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"В ближайшие неделю-две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт", — сообщил он на видео в своём телеграм-канале.

Пушилин обратил внимание на готовность использовать восстановленные мощности порта для завоза стройматериалов. По его словам, это поможет разгрузить автодороги и пункты пропуска, что снизит очереди, которые волнуют людей. Кроме того, врио главы ДНР рассказал, что вместе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, замминистра строительства и ЖКХ Валерием Леоновым осмотрел причалы и площадки под хранение и перевалку зерна в Мариупольском торговом порту. Также было проведено совещание по организации его вывоза морским путём.

"Обсудили вариант, когда судна, доставившие в республику стройматериалы, обратно заберут зерно. Такой способ в несколько раз дешевле автомобильных перевозок, в нём очень заинтересованы зернотрейдеры", — отметил Пушилин.

Он также подчеркнул, что эти меры позволят реализовывать зерно на внутреннем рынке по конкурентной стоимости, что будет способствовать развитию отечественных сельхозпроизводителей.