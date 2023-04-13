Лавров: РФ поставила на мировые рынки 23 миллиона тонн зерновых без помощи ООН

РФ экспортировала 23 миллиона тонн зерновых и 20 миллионов тонн удобрений без помощи Организации Объединённых Наций. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в статье, размещённой на сайте ведомства. Он подчеркнул, что в прошлом году РФ нарастила поставки пшеницы в Латинскую Америку и на Карибы почти в полтора раза.

"Без какой-либо помощи от ООН мы поставили на мировые рынки 23 миллиона тонн зерновых и 20 миллионов тонн удобрений. И это не включает те десятки тысяч тонн удобрений, которые Запад блокирует в своих портах, не считаясь с достигнутым по инициативе генсекретаря ООН в Стамбуле "черноморским пакетом", — отметил Лавров.

Министр добавил, что Москва предлагала бесплатно раздать объёмы своей продукции беднейшим государствам, однако России в этом "чинят препоны". Глава МИД РФ также подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции и политическое давление со стороны США и ЕС, суммарный экспорт РФ в государства Латинской Америки и Карибского бассейна по итогам 2022 года увеличился на 3,8%.