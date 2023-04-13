КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 17:22

Лавров: РФ поставила на мировые рынки 23 миллиона тонн зерновых без помощи ООН

РФ экспортировала 23 миллиона тонн зерновых и 20 миллионов тонн удобрений без помощи Организации Объединённых Наций. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в статье, размещённой на сайте ведомства. Он подчеркнул, что в прошлом году РФ нарастила поставки пшеницы в Латинскую Америку и на Карибы почти в полтора раза.

"Без какой-либо помощи от ООН мы поставили на мировые рынки 23 миллиона тонн зерновых и 20 миллионов тонн удобрений. И это не включает те десятки тысяч тонн удобрений, которые Запад блокирует в своих портах, не считаясь с достигнутым по инициативе генсекретаря ООН в Стамбуле "черноморским пакетом", — отметил Лавров.

Министр добавил, что Москва предлагала бесплатно раздать объёмы своей продукции беднейшим государствам, однако России в этом "чинят препоны". Глава МИД РФ также подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции и политическое давление со стороны США и ЕС, суммарный экспорт РФ в государства Латинской Америки и Карибского бассейна по итогам 2022 года увеличился на 3,8%.

Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

Ранее в МИД РФ перечислили пять условий для продолжения зерновой сделки после 18 мая. Дипломаты снова обратили внимание на пункты, о которых уже не раз говорилось ранее.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров