Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

В Сети появилось видео из Сахалинской области, где в районе порта Шахтёрск на мель село грузовое судно под флагом Либерии. Балкер (судно для перевозки грузов насыпью) КС Ноdong пришёл в порт для погрузки угля, однако из-за сильного шторма его унесло в Татарский пролив. Видеоролик опубликован в группе "Углегорские ведомости" в VK.

Сухогруз под флагом Либерии сел на мель недалеко от порта Шахтёрск на Сахалине. Видео © VK / "Углегорские ведомости"

На кадрах видно, что огромное судно крепко застряло и не может самостоятельно выбраться. В телеграм-канале "Новости Углегорска" сообщается, что на помощь к балкеру из порта Корсаков направился аварийно-спасательный буксир "Берингов пролив". Часть специалистов отправилась на место наземным транспортом. Также в порт прибудут специалисты "Экоспаса".