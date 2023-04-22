КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 05:47

Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

В Сети появилось видео из Сахалинской области, где в районе порта Шахтёрск на мель село грузовое судно под флагом Либерии. Балкер (судно для перевозки грузов насыпью) КС Ноdong пришёл в порт для погрузки угля, однако из-за сильного шторма его унесло в Татарский пролив. Видеоролик опубликован в группе "Углегорские ведомости" в VK.

Сухогруз под флагом Либерии сел на мель недалеко от порта Шахтёрск на Сахалине. Видео © VK / "Углегорские ведомости"

На кадрах видно, что огромное судно крепко застряло и не может самостоятельно выбраться. В телеграм-канале "Новости Углегорска" сообщается, что на помощь к балкеру из порта Корсаков направился аварийно-спасательный буксир "Берингов пролив". Часть специалистов отправилась на место наземным транспортом. Также в порт прибудут специалисты "Экоспаса".

Пропавшие моряки с загоревшегося у Южной Кореи судна найдены мёртвыми

Пропавшие моряки с загоревшегося у Южной Кореи судна найдены мёртвыми

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром в Углегорском районе Сахалина. Уточнялось, что на борту находится 20 человек: четыре моряка из Южной Кореи, остальные — филиппинцы. Никто из них не пострадал. Также капитан порта заявил, что разлива топлива не наблюдается.

Обложка ©

VK / "Углегорские ведомости"

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров