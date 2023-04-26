Люкс брать будете?: В отелях Сочи не осталось "недорогих" номеров на лето

Практически все стандартные номера и места с ценой чуть выше среднего в популярных отелях Сочи уже распроданы на предстоящее лето. Речь идёт о гостиницах около пляжа в районе так называемого Большого Сочи, куда входят Лазаревское, Хоста и Адлер.

"Во многих востребованных отелях номеров класса стандарт уже не осталось, как и комнат уровнем повыше. В наличии только люксы, но они стоят существенно дороже", — рассказал газете "Известия" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Директор туроператора "Ривьера-Сочи" также подтвердила информацию о том, что в продаже остались только номера люкс. Летнее предложение в регионе выкуплено в этом году на 5% больше, чем в прошлом, отмечают эксперты. Специалисты рекомендуют не отчаиваться и вести себя гибче — рассмотреть другие варианты, например, не в Адлере, а в курортных посёлках Головинка или Вардане. Также они утверждают, что бюджетные номера ещё можно найти в Крыму, Анапе или Геленджике. Связывают они это с тем, что добираться туда сейчас не так легко, как раньше, — самолёты не летают, и поэтому едут туда в основном жители ближайших регионов и городов. А для автопутешественников даже действуют специальные скидки. Ромашкин отметил, что сейчас летние туры по России в целом продаются на 15–20% активней.

"Несомненно, этот год будет лучшим в истории российского внутреннего туризма, невзирая на рост стоимости отдыха. Мы обойдём показатели доковидного 2019 года", — считает он.

Эксперты также рассказали, что перегруженность в туристическом направлении — не всегда хорошо. Так, в Сочи из-за того, что будущим летом он может взять пальму первенства в этой сфере, отдыхать будет не просто дорого, но и некомфортно. В этом же году с 1 июня туда будут осуществляться десятки рейсов в день. Но россияне относятся к этой информации с юмором, предполагая в соцсетях, что загорать придётся стоя.