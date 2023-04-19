Глава Краснодарского края объяснил, почему там подорожал отдых

Каждый год курорты Краснодарского края привлекают более 17 миллионов туристов, и в этом году там ждут не меньше гостей. Власти региона рассчитывают, что только в летний период в регион приедет отдыхать девять миллионов человек. Об этом рассказал Лайфу глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня наши курорты на первом месте в России по уровню бронирования. Сейчас объёмы продаж уже на треть опережают прошлогодние. Черноморское побережье на июнь – август забронировано на 52%, Азовское — на 20%. Самые популярные города — традиционно Сочи, Анапа и Геленджик", — сообщил глава региона.

По словам Кондратьева, количество номеров в регионе к лету вырастет. Так, откроется 20 отелей общей вместимостью более 1000 мест в Анапе, Туапсе, Сочи, Новороссийске, Геленджике. Что касается цен, по его словам, их рост по большей части виден в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Стоимость отдыха там, по оценке властей края, выросла на 5–15%. Кондратьев связывает это с выросшим спросом.

"Это преимущественно крупные сети, которые применяют так называемое динамическое ценообразование, то есть стоимость номера зависит от спроса. Впрочем, разнообразие сегмента позволяет выбрать отель на любой кошелёк. Влиять на ценовую политику мы можем, только создавая здоровую конкуренцию в системе турбизнеса. Наша задача — обеспечить условия для бизнеса, строить отели и комплексно развивать наши курорты", — заключил Вениамин Кондратьев.