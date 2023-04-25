В ходе столкновений в Судане захвачена лаборатория с образцами опасных болезней
В Судане захвачена биологическая лаборатория с образцами опасных заболеваний. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой африканской стране Нима Саид Абид.
"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения", — отметил он.
Директор лаборатории сообщил представителям ВОЗ, что одна из сторон конфликта в Судане превратила её в военную базу. Как указал Нима Саид Абид, это чрезвычайно опасно, потому что в лаборатории есть образцы полиомиелита, кори и холеры.
Напомним, столкновения между регулярной армией Судана и спецназом начались 15 апреля в связи с попыткой последнего совершить госпереворот. 21 апреля ВС страны объявили о трёхдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. В ходе столкновений погибли уже сотни человек. Тем временем воздушное пространство африканского государства останется закрытым до 30 апреля. Эвакуированных из горячих точек россиян разместили в Посольстве РФ, а Германия решила привлечь к вывозу своих граждан военнослужащих Бундесвера.
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