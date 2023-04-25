В ходе столкновений в Судане захвачена лаборатория с образцами опасных болезней

В Судане захвачена биологическая лаборатория с образцами опасных заболеваний. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой африканской стране Нима Саид Абид.

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Директор лаборатории сообщил представителям ВОЗ, что одна из сторон конфликта в Судане превратила её в военную базу. Как указал Нима Саид Абид, это чрезвычайно опасно, потому что в лаборатории есть образцы полиомиелита, кори и холеры.