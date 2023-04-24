В Судане эвакуировали россиянку с ребёнком, заблокированных в одной из церквей

Россиянку с ребёнком, заблокированных в одной из церквей Хартума, эвакуировали. Об этом сообщило диппредставительство России в Судане. Сейчас гражданка РФ и её дочь находятся в здании российской дипмиссии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В ходе предпринятых Посольством России в Судане при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребёнком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооружённого конфликта", — указали в посольстве.