В Судане эвакуировали россиянку с ребёнком, заблокированных в одной из церквей
Россиянку с ребёнком, заблокированных в одной из церквей Хартума, эвакуировали. Об этом сообщило диппредставительство России в Судане. Сейчас гражданка РФ и её дочь находятся в здании российской дипмиссии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В ходе предпринятых Посольством России в Судане при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребёнком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооружённого конфликта", — указали в посольстве.
Ранее Лайф сообщал о том, что почти все россияне, эвакуированные из горячих точек в Хартуме, размещены в Посольстве РФ в Судане. Конфликт между армией Судана и бойцами спецназа начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. Местные врачи сообщали о том, что с начала столкновений погибло более 250 мирных жителей.
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