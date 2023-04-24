КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 10:08

В Судане эвакуировали россиянку с ребёнком, заблокированных в одной из церквей

Россиянку с ребёнком, заблокированных в одной из церквей Хартума, эвакуировали. Об этом сообщило диппредставительство России в Судане. Сейчас гражданка РФ и её дочь находятся в здании российской дипмиссии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В ходе предпринятых Посольством России в Судане при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребёнком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооружённого конфликта", — указали в посольстве.

Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля

Ранее Лайф сообщал о том, что почти все россияне, эвакуированные из горячих точек в Хартуме, размещены в Посольстве РФ в Судане. Конфликт между армией Судана и бойцами спецназа начался 15 апреля, последних обвинили в попытке госпереворота. Местные врачи сообщали о том, что с начала столкновений погибло более 250 мирных жителей.

Обложка ©

Getty Images / Omer Erdem

Илья Суриков
  • Новости
  • Судан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров