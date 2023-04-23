Германия начинает операцию по эвакуации своих граждан из Судана, сообщили в МИД федеративной республики. К ней будут привлечены немецкие военнослужащие.

"Наша цель — в данных опасных условиях эвакуировать столько германских граждан, сколько возможно", — рассказали там.