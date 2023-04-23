КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 14:55

Германия начинает операцию по эвакуации своих граждан из Судана

Германия начинает операцию по эвакуации своих граждан из Судана, сообщили в МИД федеративной республики. К ней будут привлечены немецкие военнослужащие.

"Наша цель — в данных опасных условиях эвакуировать столько германских граждан, сколько возможно", рассказали там.

Причём подчёркивается, что "по мере возможности" вместе с гражданами Германии будут эвакуироваться и жители других стран ЕС.

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Напомним, о начале столкновений между ВС Судана и СБР стало известно 15 апреля. Власти обвинили спецназ в попытке госпереворота, бои охватили столицу и ряд других регионов. На данный момент известно о более чем 250 погибших мирных жителях. 21 апреля армия объявила о трёхдневном перемирии. Но воздушное пространство страны оставили закрытым до 30 апреля. Эвакуированных из горячих точек россиян разместили в Посольстве РФ.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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